Алтайский край заключил соглашение о создании горнолыжного курорта на «Бирюзовой Катуни»

Документ подписали губернатор Виктор Томенко и исполнительный директор компании-инвестора Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Алтайского края Виктор Томенко и исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве. Благодаря этому, власти и инвестор будут сотрудничать по созданию горнолыжного курорта «Новые вершины», сообщают в пресс-службе правительства региона.

Курорт разместится на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» до 2026 года. Правительство пообещало помощь компании-инвестору с решением вопросов технического присоединения к объектам инфраструктуры или, к примеру, по оказанию мер господдержки.

- По словам Кирилла Светличного, строительство новых рекреационных объектов в особой экономической зоне позволит сделать отдых на «Бирюзовой Катуни» круглогодичным, выровнять количество отдыхающих в летнем и зимнем сезонах. Как подчеркнул Виктор Томенко, соглашение с компанией «Новые вершины» позволит повысить инвестиционную привлекательность особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и туристической отрасли края в целом, - подчеркнули в администрации края.

К слову, согласно проекту, курорт включил в себя горнолыжные трассы общей протяженностью 20 километров, четыре канатные дороги, четыре отеля на более чем тысячу гостей и так далее. Всего на создание комплекса планируется вложение 25 млрд рублей инвестициями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский край и Рязанская область подписали соглашение о сотрудничестве

Это сделали на Петербургском международном экономическом форуме (подробнее)