Алтайский край и Рязанская область подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Томенко рассказал, что соглашение даст новый импульс развитию отношений Рязанской области и Алтайского края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов. Встреча прошла 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Правительство Алтайского края и правительство Рязанской области продолжат сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций. Алтайский край и Рязанская область будут создавать благоприятные экономические условия для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности предприятий двух регионов, содействовать привлечению инвестиций в различные сферы экономики, – отметили в пресс-службе

Губернатор Томенко рассказал, что соглашение даст новый импульс развитию отношений Рязанской области и Алтайского края. В частности, регионы проявляют повышенный интерес к развитию торгово-экономических связей в машиностроении, агропромышленном секторе. Кроме того, край готов наращивать поставки гречки и других круп, сыра, сливочного масла,.

Сейчас из Рязанской области в Алтайский край поставляют различную продукцию, в том числе колбасные, кондитерские изделия, гидроизоляционные материалы.

Глава Рязанской области Николай Любимов отметил, что сотрудничество будет налажено по значительному количеству направлений, в том числе будут развивать прямые связи в сфере культуры, туризма, спорта и молодежной политики.