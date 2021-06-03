Прокуратура согласовала проведение внеплановых проверках аттракционов Алтайского края

Внеплановые проверки начнутся с 4-го и продлятся до 10-11 июня Фото: Константин Санталов

Прокуратура Алтайского края согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов после ЧП с батутом в Барнауле 30 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

– Внеплановые проверки начнутся с 4 июня и продлятся до 10-11 июня. После их проведения будет дана информация о результатах. Если ко дню внеплановой проверки не будут устранены нарушения, выявленные в ходе рейдов, то эксплуатанту будут выданы соответствующие предписания, - рассказала Елена Загорская, главный специалист отдела по надзору за аттракционами инспекции Гостехнадзора Алтайского края.

Ранее прокуратура края отказала из-за «отсутствия оснований для проведения проверок в соответствии Федеральным законом от 26.12. 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

После этого гостехнадзор передал в прокуратуру новый пакет заявлений. Спустя сутки после подачи ведомство разрешило проведение внеплановых проверок.

Напомним, 30 мая в Барнауле рядом с ТЦ «Район» произошло ЧП с батутом. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения: батут ветром подняло в воздух, отнесло к трамвайным путям и в этот момент с аттракциона упали две девочки 3-х и 4-х лет, сейчас они в больнице в тяжелом состоянии.