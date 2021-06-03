На обработку Барнаула от комаров потратят 700 тысяч рублей

Обработка от комаров Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле проводят обработку общественных территорий от комаров. На эти цели мэрия города выделила 700 тыс. рублей, сообщает «Толк».

– В Барнауле этим летом вытравят кровососущих больше чем на десяти территориях, потратив на это 700 тысяч рублей. В частности, потравят комаров в Нагорном парке, на Обском бульваре и в сквере на площади Свободы, – отмечает издание.

Сначала специалисты косят траву в тех местах, где чаще всего вызревает личинка. После этой займутся химической обработкой. Собираются использовать препарат «Бактицид», период активного действия которого – от 3 до 4 недель.

Напомним, ранее мы сообщали, что в этом сезоне, по прогнозу, комаров будет немало. Им есть, где размножаться, много водоемов, а это идеальная среда для кровососущих. Подробнее об этом можно прочитать здесь.