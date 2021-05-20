На Алтае появились новые виды комаров

Неизученные экземпляры - янтарно-оранжевые, хорошо-вытянутые с двумя бугорками вместо одного Фото: из личного архива

С приближением июня барнаульцы все чаще отмечают неприятное жужжание кровососущих.

- Комары появились уже в апреле, - рассказывает профессор алтайской госакадемии образования Людмила Комарова, - но многие прятались в укрытиях от ветра. Теперь же начинают вылетать из тени.

В этом сезоне, по прогнозу ученой, комаров будет предостаточно.

- Им есть, где размножаться, много водоемов - идеальная среда для кровососущих, - объясняет эксперт.

Людмила Комарова, посвятившая изучению комаров более 20 лет, в этом году вновь открыла два новых вида комаров сциаридов.

Абсолютно новый для науки вид Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я поймала их на Колыванском озере и сначала думала, что это просто аномалии уже известных видов, - рассказывает исследовательница. – Нет, выяснилось, что попались неизученные экземпляры - янтарно-оранжевые, хорошо-вытянутые с двумя бугорками вместо одного. Зарубежные коллеги подтвердили, что это абсолютно новые для науки виды, я уже отправила об этом статью в зоологический журнал.

Вообще Алтай, по словам исследовательницы - уникальная территория и центр образования новых видов не только животных, но и людей.

- Об этом свидетельствуют, в том числе, и находки в знаменитой Денисовой пещере, - пояснила Комарова (см. На Алтае нашли палец еще неизвестного науке вида древнего человека).

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