Студенты АлтГТУ впервые сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Фото: предоставлено пресс-службой

В этом году впервые демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills сдают студенты трех направлений университетского технологического колледжа АлтГТУ: «Экономика и бухгалтерский учет», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.

Экзамен по направлению «Экономика и бухгалтерский учет» студенты успешно сдали в мае. С 1 по 15 июня студенты двух направлений подготовки СПО «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» и «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» сдают демонстрационные экзамены по своим компетенциям.

Так, студенты направления «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» сдавали свой первый демонстрационный экзамен по направлению «Геодезия».

Студенты АлтГТУ впервые сдают демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Фото: предоставлено пресс-службой

«В течение двух часов студенты работают в аудитории, а затем приступают к «полевым» работам. Те расчёты, которые ребята получили за компьютерами, в текстовом файле переносят в бортовой компьютер прибора и на представленной площадке в режиме реального времени отмечают места для будущей дороги», - рассказывает куратор направления, заместитель заведующего кафедрой «Транспортное строительство» Василий Свиридов. За студентами ведут наблюдение заранее обученные эксперты, ведущие геодезисты КГКУ «Алтайавтодор».

Будущие специалисты направления «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» выполняют свой демонстрационный экзамен в обновлённой лаборатории, которая также была сделана по мировым стандартам WorldSkills.

Четыре часа отведено на выполнение двух модулей. Не больше часа студенты должны потратить, чтобы определить неисправность в двигателе автомобиля UAZ Cargo. Во время второго модуля «Механика двигателя и точность измерения» студенту необходимо произвести разборку двигателя выполнить измерения, выявить неисправность или отклонение. Все работы студенты выполняют самостоятельно. Помощь предоставляется только во время переноса частей двигателя на рабочий стенд для разбора.

В следующем году демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills будут сдавать студенты еще двух направлений подготовки колледжа АлтГТУ.

По результатам прохождения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills студенты образовательной организации получают паспорт компетенции (Skills Passport) .