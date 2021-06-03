На Алтае налоговые подразделения планируют значительно сократить штат

В целом же в службы занятости региона уведомили о планируемом высвобождении 1,3 тыс. сотрудников в ближайшее время. Фото: Олег УКЛАДОВ

Подразделения налоговой службы в пяти городах и ряде районов Алтайского края планируют сократить более 350 сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения.

– Наибольшая численность к сокращению заявлена в подразделениях Федеральной налоговой службы в городах и районах края - 357 человек в июне-июле 2021 года (сотрудники налоговых инспекций Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Бийска, Павловского района и другие), – пояснили в ведомстве.

В целом же в службы занятости региона уведомили о планируемом высвобождении 1,3 тыс. сотрудников в ближайшее время.

Даже в случае официального заявления о планах высвобождения сотрудников в службу занятости за 3 месяца до события работодатель чаще всего фактически трудоустраивает тех же сотрудников на новые места.

Напомним, ранее мы сообщали, что руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко за 2020 год задекларировал доход в размере 3 млн рублей.