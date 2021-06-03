Главный налоговик Алтайского края Куриленко заработал за год 3 млн рублей

Его супруга задекларировала доход в 671 тысячу рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко за 2020 год задекларировал доход в размере 3 млн рублей. В сравнении с прошлым календарным периодом он вырос на 400 тысяч рублей. Это следует из данных декларации, опубликованной на сайте ведомства.

– В общей долевой собственности у Куриленко с женой находятся жилой дом площадью 267,8 квадратных метров, квартира, площадью 67,9 квадратных метров и земельный участок, площадью 1247 квадратных метров, – указано в декларации.

В пользовании у супругов и их ребенка есть еще две жилплощади по 119,7 и 67,9 квадратных метров.

Супруга Юрия Куриленко в 2020 году задекларировала доход в 671 тысячу рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что доход мэра Барнаула Вячеслава Франка за 2020-ый год составил более трех миллионов рублей (3140543,85 руб). Это почти вдвое больше, чем в 2019-ом году.