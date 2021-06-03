В парке «Лесная сказка» провели грандиозный праздник в честь Дня защиты детей

Фото: СМГ

Во вторник, 1 июня, в честь Международного Дня защиты детей в парке «Лесная сказка» был организован праздник для юных жителей Барнаула. Мероприятие состоялось благодаря поддержке холдинга «Сибирская медиагруппа». Партнером праздника выступила компания ЗАО «Алейскзернопродукт» им.С.Н.Старовойтова.

С самого утра родители, дедушки и бабушки шли в парк со своими детьми, внуками. Все очень соскучились по праздникам, так как в прошлом году в связи с началом пандемии коронавируса ни о каких праздниках не могло идти и речи. Сегодня эпидемиологическая обстановка позволяет находиться на свежем воздухе, чему собравшиеся были несказанно рады.

– Мы не просто так пришли. У нас дочь сегодня будет на сцене танцевать. Всей семьей будем поддерживать. Попросила записать ее танец на видео, – рассказала супружеская пара с годовалым ребенком на руках.

Между тем, на сцене выступали клоуны, танцевальные и другие творческие коллективы города и края. Они пели песни, показывали танцевальные номера, а в перерывах проводили конкурсы и даже водили хороводы. Со зрителями также проводили различные конкурсы и викторины. Никто не остался без подарков.

Фото: СМГ

Самым маленьким бабушка Алейка раздавала одноименный сборник сказок и вкусные свежие булочки.

Для всех желающих работала фотозона, в которой каждый мог почувствовать себя героем сказки, а параллельно функционировали аттракционы, которые у большой части горожан уже давно стали символом первого дня лета.

– Даже не думали, что тут такой праздник сегодня будут проводить. Пришли на аттракционах показаться, а ребенок про них забыл, бегает в конкурсах участвует. Спасибо, что организовали такой праздник для детей, – делится впечатлениями компания взрослых жителей города.

Кроме того, для юных гостей мероприятия провели творческие мастер-классы. Дети учились рисовать, показывать фокусы, делать фигуры из воздушных шаров и многое другое.

Первый день лета, проведенный в парке «Лесная сказка», стал для многих из них одним из самых насыщенных дней за последнее время. Этому способствовала не только торжественная атмосфера, но и разнообразие развлекательной программы и ясная, солнечная погода.