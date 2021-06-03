Россельхозбанк и «Иннопрактика» подготовят специалистов в сфере органического сельского хозяйства

Россельхозбанк и негосударственный институт развития «Иннопрактика» договорились о продолжении сотрудничества в целях поддержки отечественной аграрной науки. Сотрудничество предполагает поддержку проектов в сфере создания технологий для развития органического сельского хозяйства, проведение ряда агротехнологических мероприятий, а также разработку совместных программ для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава российских сельскохозяйственных вузов.

Соответствующие договоренности о создании «дорожной карты» были достигнуты на площадке ХХIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Среди них - образовательный курс по генетике и селекции, который будет разработан экспертами университета Вагенингина (Нидерланды). Итогом этой работы станет доработка содержания существующих магистерских программ, а также адаптация современных лабораторных и научных методов работы. В дальнейшем это позволит создать на базе отечественных вузов Центры научных компетенции по генетике и селекции для растениеводческой и животноводческой отраслей.

Планируется, что запуск первых в стране программ подготовки студентов и широкого круга слушателей по органическому сельскому хозяйству будет вестись под контролем международной сертифицирующей компании «Экосерт» (Франция).

«В последние годы российское сельское хозяйство сделало большой шаг вперед. Сегодня это современная отрасль, успешное развитие которой все больше опирается на достижения науки и внедрение передовых технологий. Поэтому одна из ключевых задач для нас как опорного банка АПК – это поддержка отечественной научной школы. Нам важно повысить качество образования в аграрных вузах и начать подготовку специалистов по таким перспективным направлениям, как органическое сельское хозяйство. В ближайшие несколько лет этот сегмент может занять значительную долю внутреннего рынка сельхозпродукции и стать новой статьей российского экспорта», - отметил председатель правления РСХБ Борис Листов.

По оценкам Россельхозбанка, в ближайшие 10 лет производство «зеленых» продуктов будет расти со средним темпом 15% в год, что позволит к 2030 году увеличить российский рынок органической продукции в 4 раза – до 40 млрд рублей. Более того, «зеленая» продукция обладает значительным экспортным потенциалом. По оценке экспертов, в ближайшие годы доля органики в структуре российского экспорта сельхозпродукции может достигнуть 10-15%.

«Сотрудничество Россельхозбанка и «Иннопрактики» направлено на привлечение и обучение профессионалов для таких перспективных сегментов рынка, как органическое сельское хозяйство и производство продукции с улучшенными характеристиками. По оценкам экспертов, мировой рынок органики превысит 300 млрд долл. США уже через 5 лет. Россия обладает огромным потенциалом для развития этого сектора: у нас первое место в Европе по приросту органических площадей в абсолютных величинах, и четвертое место в мире поэтому же показателю. Необходимо использовать этот ресурс. Также совместно с Россельхозбанком мы намерены разрабатывать проекты по привлечению молодежи в высокотехнологичное сельское хозяйство», - прокомментировала первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Кроме того, «дорожная карта» предполагает организацию первого в России конкурса агробиотехнологиий и биоинформатики для школьников AgroBootCamp, что позволит привлечь в аграрное образование молодых специалистов.

Подписание «дорожной карты» расширяет рамки сотрудничества Россельхозбанка с компанией «Иннопрактика». Ранее стороны объявили об участии РСХБ в проекте по проведению испытаний высокотехнологичных биопрепаратов для агросектора «Иннагро». Проект реализуется компанией «Иннопрактика» и ставит целью развитие в России биологизированного и органического сельского хозяйства, поддержку новых сегментов рынка и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий в российский АПК. Биопрепараты, успешно прошедшие испытания, будут доступны для сельхозпроизводителей на платформе Россельхозбанка Свое Фермерство.