Погода в Алтайском крае 3 июня 2021 года: жара и грозы

В Барнауле в четверг прогнозируют +29...+31 градус. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в четверг, 3 июня, воздух прогреется до +29…+34 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

– Местами кратковременные дожди, грозы, по югу град. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах по югу местами шквалы до 23 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле в четверг прогнозируют +29...+31 градус. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 6-11 м/с.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой будет погода в начале лета в Алтайском крае.