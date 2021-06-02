В минздраве рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек

Скриншот видео из группы Инцидент Барнаул.

В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле девочек. Они по-прежнему в тяжелом состоянии, обе находятся в реанимации.

Напомним, ЧП произошло 30 мая у ТЦ «Район». Батут, на котором находились дети, внезапно поднялся в воздух, двух девочек 3-х и 4-х лет выбросило на трамвайные рельсы. После случившегося региональные следственный комитет возбудил уголовные дела – об услугах, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. Сейчас 51-летняя хозяйка батута, находится в СИЗО.

Вопрос с ответственностью контролера – 28-летней девушкой – не решен.