Госдума приняла закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении к газу

Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить Фото: Олег УКЛАДОВ

Поправки «Единой России» направлены на решение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи — довести газ до каждого участка бесплатно, отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

«Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить», — сказал Сергей Неверов.

Он добавил, что после принятия закона правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.

Изменения, которые разработала партия, значительно упрощают решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно средств для этого, отметил депутат Гордумы Томска, один из победителей предварительного голосования «Единой России» Владимир Самокиш.

«Когда в частные домовладения газ будет доведен, будет намного удобнее и комфортнее — особенно в наших сибирских условиях. Разумеется, люди задавали вопросы о программе — в том числе, во время предварительного голосования. Спрашивали, как же так — в Томской области газ добывают, а в домах у нас его нет? Поэтому вопросы, связанные с облегчением доступа к газу для частного домовладения очень остры у нас сегодня: и в силу климатических особенностей, и в силу комфорта проживания людей. Ждем решения этого вопроса с нетерпением. Муниципалитеты, который занимаются газификацией, иногда физически не имеют ресурсов, чтобы подключить все улицы подряд в короткий срок. Сейчас появляется надежда, что газ придет в дома», — сказал Владимир Самокиш.

В Алтайском крае, по данным регионального Минстроя, бесплатно подключить к газу могут 10 840 домовладений. Также в 2021 году такая техническая возможность появится у жителей Ребрихи, здесь планируется ввести в эксплуатацию газопровод-отвод и газораспределительную станцию. Речь идет о потребителях - физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети.

«Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании поддерживают принятие закона, предусматривающего бесплатное подключение участков к газораспределительным сетям. Эта тема очень волнует жителей края. Президент озвучил возможность бесплатного подключения, мы обязаны обеспечить все условия для этого. И со своей стороны будут настаивать на увеличении финансирования этого направления, чтобы ускорить темпы газификации в регионе», - подчеркнул председатель АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Закон с изменениями «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже завтра, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

«Он вводит новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И соответственно реализовывать сами работы по подключению», — заключил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к Президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в Послании и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.