Штормовое предупреждение из-за жары действует на Алтае с 1 по 7 июня

Несмотря на жару, официально пляжный сезон на Алтае еще не открыт.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае с 1 по 7 июня действует штормовое предупреждение в связи с сильной тридцатиградусной жарой, сообщает краевой гидрометцентр.
- В регионе сохранится высокая (четвертый класс горимости), а местами чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), - уточнили синоптики.
В связи с этим спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на солнце, прятаться в тень, носить светлую одежду и головной убор.
Также следует пить побольше воды и не злоупотреблять спиртным.
Ранее синоптики рассказали, каким будет начало лета 2021 в Алтайском крае.