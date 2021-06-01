Штормовое предупреждение из-за жары действует на Алтае с 1 по 7 июня

Несмотря на жару, официально пляжный сезон на Алтае еще не открыт. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 1 по 7 июня действует штормовое предупреждение в связи с сильной тридцатиградусной жарой, сообщает краевой гидрометцентр.

- В регионе сохранится высокая (четвертый класс горимости), а местами чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), - уточнили синоптики.

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на солнце, прятаться в тень, носить светлую одежду и головной убор.

Также следует пить побольше воды и не злоупотреблять спиртным.

Ранее синоптики рассказали, каким будет начало лета 2021 в Алтайском крае.