Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2021 14:35

Штормовое предупреждение из-за жары действует на Алтае с 1 по 7 июня

Ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Несмотря на жару, официально пляжный сезон на Алтае еще не открыт.

Несмотря на жару, официально пляжный сезон на Алтае еще не открыт.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 1 по 7 июня действует штормовое предупреждение в связи с сильной тридцатиградусной жарой, сообщает краевой гидрометцентр.

- В регионе сохранится высокая (четвертый класс горимости), а местами чрезвычайная пожароопасность (пятый класс), - уточнили синоптики.

В связи с этим спасатели рекомендуют избегать долгого нахождения на солнце, прятаться в тень, носить светлую одежду и головной убор.

Также следует пить побольше воды и не злоупотреблять спиртным.

Ранее синоптики рассказали, каким будет начало лета 2021 в Алтайском крае.