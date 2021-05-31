Водитель легковушки в ДТП с автобусом «Алтайхлеба» 31 мая 2021 года не имел прав

Последствия столкновения Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Стали известны новые подробности ДТП с автобусом «Алтайхлеба» 31 мая 2021 года: у водителя автомобиля Mazda не было прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- На данный момент известно, что мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, не имел права управления транспортным средством, - говорится в официальном заявлении ведомства.

Напомним, ДТП произошло сегодня ранним утром. В результате столкновения автомобиля Mazda и автобуса Iveco, принадлежащего предприятию «Алтайхлеб», погибли три человека находящиеся в легковушке и пострадали 11 пассажиров служебного транспорта.

Другие обстоятельства аварии уточняются.

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