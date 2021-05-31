АлтГТУ зачислит талантливых школьников на особых условиях

Андрей Марков вручил сертификаты на право первоочередного зачисления в вуз Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском государственном техническом университете состоялся ректорский прием школьников – победителей и призеров Всероссийских олимпиад и выпускников Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». Председатель совета ректоров вузов Алтайского края, ректор АлтГТУ Андрей Марков вручил им сертификаты на право первоочередного зачисления в вуз.

«Алтайский государственный технический университет – крупнейший региональный центр для проведения международных и всероссийских олимпиад и конкурсов для школьников. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», «Шаг в будущее», Ползуновская открытая межрегиональная олимпиада школьников по комплексу естественнонаучных дисциплин, Междисциплинарная многопрофильная олимпиада «Технологическое предпринимательство» – эти и многие другие олимпиады проходят на базе и при поддержке Алтайского государственного технического университета. А их победителям и призерам предоставляется право зачисления в вуз без вступительных экзаменов или начисляются дополнительные баллы при поступлении в АлтГТУ», – подчеркнул Андрей Марков.

В вузе при поддержке Фонда Андрея Мельниченко действует Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», в учебных лабораториях которого школьники дополнительно изучают математику, физику, химию, занимаются техническим творчеством, робототехникой и программированием.

«Центр оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет создавать модели производственного и промышленного образца, готовиться к международным конкурсам и всероссийским олимпиадам, – говорит Андрей Марков. – Со школьниками работают лучшие преподаватели вузов Алтайского края. Обучение для ребят бесплатное, но с серьезным отбором. Индивидуальный подход при подготовке по выбранному профилю, возможность максимального погружения в практическую исследовательскую деятельность позволяет выявить и поддержать одаренных учеников на самых ранних этапах».

По его словам АлтГТУ завоевал репутацию краевой площадки по развитию талантов школьной молодежи.

«Наши преподаватели всегда открыты для школьников, помогают им в подготовке проектов. Мы стараемся показать все возможности для занятий исследовательской деятельностью, чтобы помочь ребятам определиться с будущей профессиональной деятельностью, выстроить научную карьеру», – подытожил ректор АлтГТУ.