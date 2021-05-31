Восьмилетнего мальчика сбили в Барнауле

Через десять минут после ДТП водителя задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в воскресенье, 30 мая, в Барнауле сбили восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает ГИБДД города.

- В 19.40 на улице Балтийской, 83, произошло ДТП - неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, допустил наезд на пешехода мальчика восьми лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу, - сообщают в ведомстве.

После наезда на ребенка водитель скрылся. Мальчик же получил травмы. На тот момент решался вопрос о его госпитализации.

В течение буквально десяти минут предполагаемого водителя задержали. Им оказался 37-летний мужчина. В отношении него возбуждено административное дело. По факту ДТП проводится проверка.

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