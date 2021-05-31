Уволенный министр транспорта Алтайского края за прошлый год заработал меньше трех миллионов рублей

Он отчитался о доходе чуть более 2,8 млн рублей Фото: Анна СЕМИНА

Министерство транспорта Алтайского края опубликовало сведения о доходах своих сотрудников за прошлый, 2020 год. Как оказалось, уволенный по собственному желанию глава ведомства, заработал менее трех миллионов рублей.

Если быть точнее, то он отчитался о доходе чуть более 2,8 млн рублей. Кроме того у него в пользовании находятся три квартиры: 63, 83,1 и 39,5 квадратных метров. Супруга же чиновника заработала 77,6 тысяч рублей. Также у нее во владении есть земельный участок в 1200 «квадратов», две квартиры в пользовании и автомобиль BMW X3.

Таким образом, на данный момент лидером в Алтайском крае пока является министр здравоохранения Дмитрий Попов, который за год заработал 4,73 млн рублей. В его доход также были включены средства от продажи недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр здравоохранения Алтайского края в ковидный год заработал больше на 1,6 млн рублей

Министерство здравоохранения Алтайского края опубликовало на своем сайте сведения о доходах своих сотрудников и в том числе главы ведомства, а он, как оказывается, за прошлый ковидный год увеличил свой доход на 1,6 млн рублей (подробнее)