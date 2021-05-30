В Алтайском крае проверят аттракционы после ЧП с батутом в Барнауле 30 мая 2021 года

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В Алтайском крае проведут внеплановую проверку аттракционов. Поводом для того послужило ЧП с батутом в Барнауле, произошедшее 30 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Губернатор Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов. Проверку будет проводить инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, - говорится в сообщении.

Как раз Александр Лукьянов занимается координацией Гостехнадзора.

Напомним, в результате падения с батута в Барнауле пострадали две девочки 2017 года рождения. В настоящее время они находятся в горбольнице № 1.

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