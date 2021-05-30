Губернатор Алтайского края поручил взять ЧП с батутом в Барнауле на особый контроль

Фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул" со страницы во "Вконтакте"

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко доложили о произошедшем ЧП с батутом в Барнауле 30 мая и он поручил взять ситуацию на особый контроль.

- Глава региона поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову держать ситуацию с пострадавшими детьми на особом контроле и принять все необходимые меры для помощи им, - сообщают в ЦУРе по региону.

Кроме того, за ситуацией следит детский омбудсмен края Ольга Казанцева.

- В настоящее время она держит связь с минздравом и больницей, куда госпитализировали детей. Вместе с компетентными органами выясняет обстоятельства и причины произошедшего, - добавляет источник.

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