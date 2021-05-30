Уголовное дело завели после ЧП с батутом в Барнауле

Фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул" со страницы во "Вконтакте"

Следователи завели уголовное дело по факту ЧП с батутом в Барнауле. Инцидент произошел сегодня, 30 мая. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

- 30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы, - сообщают в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Также предстоит уточнять каково итоговое количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью.

Напомним, ранее в минздраве подтвердили, что травмы получили два ребенка. Они госпитализированы. Еще один ребенок успел самостоятельно спрыгнуть с батута.

- Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра, - также добавляют в следкоме.

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