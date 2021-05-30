Водитель Lexus перевернулся на алтайской трассе

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Ранним утром в воскресенье, 30 мая, в Алтайском крае произошло ДТП со смертельным исходом – водитель на Lexus перевернулся и получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- ДТП произошло около 6.40 утра, на 178 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт», в двух километрах от села Озерки, - уточняют в ведомстве.

По предварительным данным, 38-летний водитель Lexus двигаясь со стороны Новосибирска в направлении Барнаула не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался еще до прибытия бригады медиков. Кроме того, госпитализация потребовалась трем пассажирам: 67-летней женщине и двум мужчинам – одному 37лет, второму 28. Их доставили в Тальменскую ЦРБ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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