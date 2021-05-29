Почти 200 тысяч жителей Алтайского края привились от ковида

Еще около 50 тысяч человек сделали пока лишь первый укол Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае увеличивается число привитых против коронавируса. Так, общее число полностью вакцинированных граждан почти достигло 200 тысяч человек, сообщает краевой оперштаб.

- На утро 29 мая прививается 246 988человек, в том числе: 49 015 человек получили первую прививку; 197 973 человека полностью привиты (получили две прививки), - рассказали специалисты штаба.

Всего регион получил уже больше 302 тысяч комплектов вакцины.

Что касается заболеваемости, то за сутки зарегистрировали еще 58 случав заражения, столько же выздоровления и девять фактов смерти. Общие цифры выглядят так:

- 51521 заболевший;

- 46 457 вылечившихся;

- 3 216 умерших: 2 286 – от ковида; 930 – по иным причинам.

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