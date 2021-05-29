На Алтае пенсионерка убила супруга топором, расчленила тело и попыталась сжечь

Ранее женщина уже нападала на мужа Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Родинского района жестоко расправилась с собственным супругом. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, она его убила топором, а после попыталась избавиться от трупа.

По данным следствия, в начале января этого года 61-летняя женщина в очередной раз поругалась со своим супругом. Причиной ссоры стали длительнее неприязненные отношения.

- В результате обвиняемая, взяв топор, нанесла супругу не менее четырех в область головы. Смерть 62-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия. Впоследствии, с целью сокрытия следов совершенного преступления, она расчленила тело мужчины и пыталась сжечь его в надворных постройках на придомовой территории, - отметили в следкоме.

К слову, ранее женщина уже совершала преступления в отношении мужа, но так и не встала на путь исправления. Она уже признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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