Жительницу Алтая убил любовник с сайта знакомств

Мужчина нанес сожительнице не менее двух ударов ножом в грудь Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Алтайского края убил любовник с сайта знакомств, спрятал ее тело в погребе, а потом вместе с ее взрослым сыном делал вид, что ищет пропавшую. Перед тем, как идти писать заявление в полицию, 33-летний сын решил обойти дом еще раз, спустился в погреб и увидел руку матери, торчащую из-под стеллажа. После этого он запер сожителя в доме, а сам вызвал полицию. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

- Утром 19 мая в одном из сел Мамонтовского района между обвиняемым и его гражданской женой произошла ссора по незначительному поводу. В результате мужчина нанес сожительнице не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

Это произошло в селе Корчино на улице Павших героев. Погибшей женщине, как и ее сожителю, было 58 лет. Они списались на одном из сайтов, а потом решились сойтись, он переехал жить к ней, но отношения не заладились. В тот день супруги были подвыпившими, стояли в летней кухне и ссорились из-за какой-то ерунды. Мужчина хотел уехать, но сожительница спрятала его документы. При этом она, по его словам, оскорбляла его. Не выдержав, он схватил нож и ударил ее в спину. Женщина повернулась и…продолжила кричать на него, тогда он ударил ее снова. От полученных травм она скончалась на месте.

Мужчина перенес тело в погреб, спрятал под стеллажи, а следы крови замыл. Пока сын разыскивал мать, подозреваемый в убийстве пытался отыскать документы, чтобы уехать. Но тело женщины было обнаружено. Сожителя арестовали, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.