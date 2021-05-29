Полицейские забрали у барнаульца купленный у воришки велосипед

Транспортное средство вернули законному владельцу Фото: Илья СТРЕБКОВ

42-летний барнаулец обратился в полицию после того, как не обнаружил свой велосипед на привычном месте. Выяснилось, что вор уже успел продать краденный транспорт.

- Как пояснил потерпевший, вечером транспортное средство он прикрепил тросом к батарее и отлучился на два часа. Через некоторое время зайдя в подъезд, мужчина не обнаружил велосипед на привычном месте и обратился в полицию, - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Стоимость велосипеда составила 20 тысяч рублей, и вор решил его продать. Когда полицейские вышли на нового владельца велика, то его пришлось изъять и вернуть прежнему хозяину.

Тем временем, подозреваемого в краже уже задержали. Им показался мужчина 1985 года рождения. Он признался, что продал велосипед за пять тысяч рублей. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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