В Барнауле из рыбного магазина украли 1,2 млн рублей

Задержание (фото: скриншот видео ГУ МВД России по Алтайскому краю)

В Барнауле полицейские задержали мужчин, которых подозревают в краже 1,2 млн рублей из рыбного магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Заявление в полицию принес индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что неизвестные похитили из магазина металлический ящик, в котором находились 1 200 000 рублей, а также договор аренды и медицинские книжки работников, - отмечают в ведомстве.

Полицейские установили, что первой на работу пришла продавец и сразу же увидела открытое окно в подсобке и пропавший ящик с документами и деньгами. Подозреваемых вычислили по записям с камер наблюдения. На кадрах было видно, что один из подельников залез в помещение через окно и через него передал другому ящик. Затем они вместе скрылись.

Личности подозреваемых установили: ими оказались ранее судимые жители Кемеровской области 41 и 49 лет. Одного из них задержали в квартире сожительницы. Причем сотрудникам СОБРа еще пришлось постараться – дверь им долго не хотели открывать, и пришлось взламывать замок. Судя по всему, именно в это время, женщина пыталась спасти своего возлюбленного – прятала под кровать. Впрочем, ему это не помогло – обнаружили быстро.

- Подозреваемые уже дали признательные показания. У них изъяли 72 тысячи рублей, банковские карты, орудие взлома, а также автомобиль Mercedes-Benz - в счет возмещения ущерба, - добавляют в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до десяти лет заключения.