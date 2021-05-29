Авиакомпания «СиЛА» открыла рейсы на Алтай из разных городов Сибири

Улететь в Белокуриху и Горный Алтай можно на протяжении всего лета. Фото: минтранс Алтайского края

Авиакомпания «СиЛА» объявила о старте регулярных рейсов в Горно-Алтайск, отдаленные поселения Горного Алтая и Белокуриху из разных городов Сибири. Этим летом улететь на Алтай можно будет из Новосибирска, Новокузнецка и Томска.

Из Новосибирска в Горно-Алтайск и Белокуриху рейсы назначены на пятницу и воскресенье, в Усть-Кокс по пятницам, а в Кош-Агач по воскресеньям. Самолёты из Новокузнецка будут летать в Горно-Алтайск и Белокуриху тоже в пятницу и воскресенье. Из Томска до Барнаула и Белокурихи есть рейсы по средам и воскресеньям.

- С расписанием и стоимостью билетов можно ознакомиться на сайтах авиакомпании, - отмечает компания на своей странице в Facebook.

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