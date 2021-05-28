Предварительное голосование партии «Единая Россия» стартовало в Алтайском крае

С 24 мая в Алтайском крае стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия» Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

С 24 мая в Алтайском крае стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Проголосовать можно двумя доступными способами: онлайн и офлайн. Для первого вам потребуется посетить сайт PG.ER.RU. Чтобы не запутаться - на портале была запущена опция «Найди свой участок».

Кроме того, можно лично прийти на участок по месту регистрации. Он будет работать 30 мая с 8.00 до 20.00. Для того чтобы обозначить свою волю, достаточно взять паспорт.

– Следуя несложной инструкции, любой посетитель сайта в несколько кликов сможет определить, куда пойти 30 мая, чтобы выбрать своего кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». После того, как вы укажете место регистрации, на экране появится адрес вашего участка для голосования, а также информация о том, как оно будет организовано, – рассказывают в Региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования.

Как показала практика, жители Алтайского края по достоинству оценили удобство предварительного голосования. Только за четыре дня сайтом воспользовались почти 39 тысяч человек.