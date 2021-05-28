Бизнес-сообщество «Сила Алтая» проведёт в Барнауле масштабное мероприятие для предпринимателей

Илья Кусакин в Барнауле

Уже 3 июня состоится мастер-майнд Ильи Кусакина, одного из лучших специалистов по построению и продвижению компаний в России! Он впервые выступит с новой бизнес-программой.

Организатором мероприятия является бизнес-сообщество «Сила Алтая». Сообщество создано для общения и сплочения людей бизнеса Алтая.

С 2010 по 2018 год Илья Кусакин занимался построением таких компании, как: «Black Star», Фабрика Мебели «8 Марта», 1С «Первый Бит», «World Class», «ЭкоПлант» и т.д. Построенные им компании принесли ~47 млрд. выручки за 2010-2020 г., с маржинальностью 25-50%.

Взял более 100 интервью в рамках своего бизнес-блога «Люди Дела». Его блог был признан самым полезным СМИ в 2018 г. по версии ТАСС. Илья является автором двух бизнес-книг бестселлеров, а также одним из артистов музыкального лейбла Self Made Music (Artik & Asti).

Для кого это мероприятие:

- предприниматели-ремесленники, фрилансеры.

- бизнесмены, которые хотят выйти на новых уровень.

- маркетологи, специалисты по продвижению.

Мастер-майнд состоится 3 июня, в Концертном зале АГИК, в 10:00.

Узнать подробную информацию о мероприятии и приобрести билеты можно на сайте: http://silaaltaya-business.ru

Бизнес-сообщество «Сила Алтая» - это сообщество сбалансированных людей, объединённых развитием своего бизнеса и эффективным достижением целей. Наша задача делиться реальным опытом и знаниями единомышленников для развития бизнеса Алтайского края.