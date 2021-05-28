В Барнауле появится стела «Город трудовой доблести»

Совещание по вопросам присвоения звания «Город трудовой доблести» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении краевой столице звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– Прежде всего, необходимо проработать вопрос установки стелы с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении ему звания. Это является обязательным условием для всех городов, получивших звание. Возле стелы 1 и 9 мая, а также в День города будут проводить публичные мероприятия, давать залпы праздничных салютов, – отметили в горадминистрации.

При выборе места для стелы будут советоваться с горожанами, организуют сбор предложений, инициативу оценят профессиональное сообществ и все заинтересованные службы.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести». Решение было принято по итогам заседания оргкомитета «Победа». Помимо Барнаула, звание получили еще 11 городов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.