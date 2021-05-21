Президент присвоил Барнаулу звание «Город трудовой доблести»

Архивное фото предоставлено администрацией Барнаула

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», сообщает мэрия. Решение было принято по итогам заседания оргкомитета «Победа». Помимо Барнаула, звание получили еще 11 городов.

- Несомненно, наш город достоин этого звания. В годы Великой Отечественной войны он был одним из важнейших тыловых центров страны. Его жители обеспечивали бесперебойное снабжение фронта и работу эвакуированных предприятий, - отметил глава Барнаула Вячеслав Франк.

Введение нового звания было приурочено к празднованию 75-летия Великой Победы и Году памяти и славы. Согласно закону, звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

В городах, обладающими таким статусом, будут установлены стелы с гербом и текстом указа президента. Кроме того, будут проводиться праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Справка

Уже в первые дни войны все промпредприятия Барнаула были переориентированы для военных нужд. Они переводились на выпуск продукции для фронта в течение трех-четырех месяцев.

В июле 1941-го стали прибывать первые эшелоны с демонтированным оборудованием заводов. Барнаул принял мощности 14 эвакуированных предприятий. В большинстве случаев станки устанавливались под открытым небом.

Так, на основе эвакуированных Харьковского и Сталинградского тракторных предприятий создан завод №77 - позднее «Барнаульский заводом транспортного машиностроения». Он производил дизельные двигатели для танков, которыми был оснащен каждый пятый танк Т-34.

В июле 1941 года из трех эвакуированных заводов был сформирован завод №17, позже - Барнаульский станкостроительный завод. Заводчане выпустили половину всех патронов, изготовленных в стране.

Трест «СтройГАЗ», эвакуированный в 1941 году из города Горького, построил десять крупных заводов, участвовал в гражданском строительстве города.

Отмечается, что в годы войны в Барнауле получило развитие движение двухсотников - они выполняли производственный план на 200%. Такие рабочие появились в Барнаульском паровозном депо, на Барнаульском меланжевом комбинате, вагоноремонтном заводе. Соревнование двухсотников позволило увеличить производительность.