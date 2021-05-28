Участок улицы Энтузиастов перекроют в Барнауле

На двое суток будет перекрыта дорога на Энтузиастов в районе дома №5 - с 20 часов пятницы, 28 мая, до 20 часов воскресенья, 30 мая Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за ремонта теплосетей в Барнауле на два дня перекроют участок улицы Энтузиастов, сообщает пресс-служба мэрии города.

– На двое суток будет перекрыта дорога на Энтузиастов в районе дома №5 - с 20 часов пятницы, 28 мая, до 20 часов воскресенья, 30 мая, – пояснили в горадминитсрации.

Специалисты меняют участок теплосети, который частично проходит под проезжей частью. Протяженность нового трубопровода составит 310 метров, а диаметр - 273 мм. Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за ремонта ливневки в Барнауле также ограничат движение на на участке проспекта Ленина.