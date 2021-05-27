Центр Барнаула перекроют из-за ремонта ливневки

Ограничение будет действовать до 31 мая Фото: Анна СЕМИНА

В ближайшие дни автолюбителям придется не сладко: из-за ремонта ливневой канализации частично будет перекрыто движение транспорта в центре Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с проведением аварийных работ по ремонту ливневой канализации по проспекту Ленина в районе здания №14 будет частично ограничено движение автомобильного транспорта с 22.30 28 мая до 6.00 31 мая, - уточняют в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Из-за ремонта последуют и некоторые изменения в движении общественного транспорта: так троллейбусы №1 и №7 будут ходить от и до площади Победы, а после проспекта Строителей по обычным маршрутам.