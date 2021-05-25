Полиция не ищет виновного в «варварской» вырубке яблонь на пр. Строителей в Барнауле

Спиленные деревья. Фото: Александр Деринг

В полицию до сих пор не поступило заявление о «варварской» вырубке яблонь в сквере на пр. Строителей в Барнауле. Об этом «Банфаксу» сообщили в пресс-службе УМВД по Барнаулу. Напомним, ранее сообщалось, что в краевой столице возле Алтайской краевой детской библиотеки им. Н.К. Крупской спили 15 молодых яблонь.

– На 24 мая в полицию так и не поступило заявление по факту обрезки яблонь. При этом в пресс-службе администрации Барнаула еще 12 мая утверждали, что администрация Железнодорожного района уже направила эти сведения правоохранителям. Между тем, как пишут пользователи соцсетей, уничтожение деревьев в сквере продолжается, – сообщает издание.

Горожане сообщают, что в сквере спилили еще несколько кленов. Однако в администрации сообщили, что на сей раз это согласованная вырубка. Четыре попавших под снос клена якобы были аварийными.