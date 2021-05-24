У 70 тысяч барнаульцев отключили горячую воду из-за опрессовки

У части жителей города уже отключили горячую воду Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 24 мая, в Барнауле начался второй этап опрессовки по контурам ТЭЦ-3 и малых котельных. У части жителей города отключили горячую воду, сообщили в СГК.

– Горячую воду отключат с 24 мая по 2 июня — для потребителей Барнаульской ТЭЦ-3 по контуру магистрали М34. Это 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт, – пояснили энергетики.

Кроме того, по контуру малых котельных отключение проведут с 24 мая по 7 июня. Воды не будет в 33 многоквартирных и 87 частных домах, 5 детских садах, 2 школах, общежитии, 3 медицинских учреждениях и 42 административных зданиях на улицах Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт, пос. Центральный и других. Всего отключение коснется 2335 жителей.

Ранее мы подробно сообщали о графике отключения горячей воды в Барнауле летом 2021 года.