В контуре ТЭЦ-3 гидравлические испытания тепловых сетей проведут по новой схеме Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность в Барнауле пройдут по новой схеме. Уже стал известен график отключения горячей воды в Барнауле летом 2021 года. Рассказываем, когда именно это произойдет и в чем особенности гидравлических испытаний в этом сезоне.

По новой схеме

В контуре ТЭЦ-3 гидравлические испытания тепловых сетей проведут по новой схеме: поочередно по магистралям. В связи с этим сроки отключения горячей воды для части жителей Барнаула сократят до 14 дней.

– Одна из главных технических задач для энергетиков — уменьшение сроков отключения горячей воды во время летних ремонтов и испытаний. В 2020 году этот период в Барнауле был сокращен на два дня, по сравнению с 2019 годом. В 2021 году благодаря комплексу проведенных работ отключения по контуру ТЭЦ-3 сократятся еще на восемь дней, по контуру ТЭЦ-2 – на четыре, – отмечают в пресс-службе СГК.

После завершения отопительного сезона испытания начнутся с ТЭЦ-3. Затем с июля, они пройдут в контуре ТЭЦ-2. Здесь будут отключены все потребители сразу.

Отключение горячей воды Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле

Первый этап отключения продлится 10 дней, второй – четыре.

– Дополнительный останов для всех потребителей контура ТЭЦ-3 с 12 по 15 июля необходим для ремонта оборудования самой станции, а также проведения работ по плановой замене оборудования теплосетей, – пояснили специалисты.

Отключение горячей воды для потребителей контура ТЭЦ-3:

– с 11 по 20 мая, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали №31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд;

– с 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали №34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт;

– с 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали №33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт;

– с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали №32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный.

Всего под отключение попадут 1579 многоквартирных домов, 86 детских садов, 65 школ, 608 административных зданий и частный сектор. Отключение в разное время коснется 385 тысяч горожан.

Отключение горячей воды Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле

Горячую воду отключат с 19 июля по 5 августа. Из них: с 19 по 26 июля –для проведения гидравлических испытаний, а с 27 июля по 5 августа – для проведения ремонтов на поврежденных после испытаний участках.

Под отключение попадут 1312 многоквартирных домов, 75 детских садов, 55 школ, 303 административных здания и частный сектор. Отключение коснется 174 тысячи жителей.

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