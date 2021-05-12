Губернатор Алтайского края празднует 50-летний юбилей

Виктор Петрович родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 12 мая, глава Алтайского края, председатель правительства региона Виктор Петрович Томенко празднует свой 50-ый день рождения.

Как следует из биографии на сайте краевого правительства, Виктор Петрович родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края. Окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии». До 1990 года работал аппаратчиком-гидрометаллургом на Надеждинском металлургическом заводе. Далее стажировался в техотделе завода, работал техником по труду в отделе научной организации труда и заработной платы, экономистом и бухгалтером. Впоследствии дослужился до начальника отдела налогов финансового управления ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина».

В 1997 году он перешел на должность главного бухгалтера в ЗАО «Полигон-Таймыр». Вскоре сменил место работы на АО «Норильский комбинат». С 1998 по 1999 занимал там пост замгендиректора по экономике и финансам, а затем устроился на ту же должность в ОАО «Норильская горная компания».

В начале 2000-ых Виктор Петрович трудился на посту заместителя генерального директора по экономике и правовым вопросам – главного бухгалтера ОАО «ГМК «Норильский никель». В этой компании он проработал до 2010 года.

С марта 2010 года по декабрь 2011 года занимал пост замгубернатора Красноярского края. Затем стал исполнять обязанности первого заместителя губернатора. В 2018 году Президент РФ назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края, а уже в сентябре этого же года Виктор Томенко победил на досрочных выборах главы региона.

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