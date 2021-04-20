Доходы губернатора Алтайского края Виктора Томенко за год выросли вдвое

За работу в правительстве губернатор получил более 3,5 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о своих доходах за год. Они выросли в два раза в сравнении с 2019 годом и составили более 8,5 млн рублей. Это следует из данных декларации, опубликованной на сайте правительства региона.

Доход Виктора Томенко от работы в правительстве Алтайского края составил чуть более 3,5 млн рублей. Также глава региона получил деньги от продажи личного автомобиля на сумму около 4 млн рубле. Кроме того, в доходах учли средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Доход супруги губернатора Алтайского края Виктора Томенко Татьяны за 2020 год составил более 458 тыс. рублей. Он состоит из процентов от вкладов в банках и дивидендов по акциям коммерческих компаний.

– Этот комментарий сделал сам губернатор, сообщив также, что в начале 2021 года он продал некоторые объекты недвижимости в столичном регионе за 31 млн рублей, что будет отражено в отчете о доходах губернатора Алтайского края уже по итогам 2021 года, – резюмировали в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в 2019 году глава Алтайского края Виктор Томенко задекларировал чуть более 4,2 млн рублей. Это меньше, чем в 2018 году на 1,3 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Ранее мы также сообщали, что за 2020 год Александр Карлин, бывший губернатор Алтайского края, а сейчас сенатор от региона, заработал 8,15 млн рублей.