Бывший ТЦ «Грааль» в центре Барнаула реконструируют

Три года назад у здания появился новый собственник Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле реконструируют старое здание, в котором ранее размещался ТЦ «Грааль». Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», в будущем там появится новый торговый центр – «Green».

- В Барнауле на проспекте Красноармейском, 26 в ближайшее время должны открыть после реконструкции здание, где когда-то располагался торговый центр «Грааль». В последние годы он не работал, имел непривлекательный внешний вид, поэтому был завешен баннером с фальшфасадом, который быстро загрязнился и портил облик этой части центра города, - пишет издание.

Три года назад у здания появился новый собственник, который начал преображение объекта. Облицовка будет выполнена в коричневых и оранжевых цветах. Проект предполагает создание паркинга на 35 автомобилей на огороженной территории.

В настоящий момент ведутся ремонтные работы внутри здания и обустройство прилегающей к зданию территории. Тем же временем, риелторы уже ищут будущих арендаторов.

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