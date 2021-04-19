Проект здания прокуратуры Фото: Алтайский портал недвижимости

Новое здание прокуратуры построят в Барнауле за 427 млн рублей. Сейчас подыскивают подрядчика – прием заявок на конкурс завершится 26 апреля, сообщается на электронной площадке аукциона.

- Строительство административного здания прокуратуры Алтайского края с подземной автостоянкой. Начальная цена 426.8 млн рублей, - сообщается на портале.

Построить 8-этажное здание должны будут до 2023 года. Здание возведут на Партизанской, 97, где раньше находился дом купца Михайлова. Аварийное здание снесли в 2019 году.