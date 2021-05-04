В Барнауле продали исторический особняк «Русский чай»

Исторический особняк Дом купца Шадрина Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевой столице исторический особняк Дом купца Шадрина, в котором много лет располагался ресторан «Русский чай», выкупила на торгах малоизвестная фирма. Об этом сообщает «Алтапресс».

– Победителем признана фирма с замысловатым названием «УК «Труд и природа Алтая». Согласно сведениям сайта torgi.gov.ru, 19 апреля с ней заключен договор купли-продажи, – отмечает издание

Всего на торги поступило четыре заявки, но одну из них отклонили, потому что в документах, поданных на аукцион, не было декларации о соответствии требованиям.

Ранее мы сообщали, что некогда это здание принадлежало купцу Шадрину. В 2016 году новый собственник начал его реставрировать.