В Барнауле в очередной раз выставили на торги историческое здание ресторана «Русский чай»

Памятник архитектуры Фото: Олег УКЛАДОВ

Судебные приставы выставили на торги памятник архитектуры, один из символов Барнаула – ресторан «Русский чай».

У собственника накопились долги перед налоговой, поэтому по решению суда здание выставили на реализацию. Соответствующие документы размещены на сайте torgi.gov.ru.

- Начальная цена лота составляет 11,8 млн рублей. Прием заявок на участие в торгах заканчивается 24 марта, - пишет ИА «Толк».

Во владение будущему собственнику перейдет само здание ресторана площадью свыше 800 квадратных метров, а также земельный участок более 1000 «квадратов». По состоянию на данный момент памятник архитектуры арестован за долги, также у здание есть обременение в виде ипотеки и запрет на совершение регистрационных действий.

Напомним, предыдущий аукцион по продаже «Русского чая» не состоялся по причине того, что до участия не допустили ни одной заявки. Некогда это здание принадлежало купцу Шадрину. В 2016 году новый собственник начал его реставрировать. Дело хоть и шло медленно, но на сегодня работы завершены на 70%. Сейчас здание находится в аренде у компании «Кинза» до марта 2022 года.