Правда ли, что змеи стали выползать к людям из-за жары?

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. А накануне во двор частного дома в Рубцовске заползла змея. В соцсетях посчитали, что она искала водоем, так как ползучие тяжело переживают зной и ищут укрытия. «Комсомолка» решила узнать, может ли жара повлиять на увеличение числа внезапных встреч людей с пресмыкающимися.

По словам заведующего лабораторией биологического факультета АлтГУ Виктора Петрова, опасения жителей края напрасны, так как в жаркую погоду змеи не выползают на солнце, а, наоборот, прячутся от него.

В Алтайском крае обитает пять видов змей: щитормордник, гадюка степная и гадюка обыкновенная, уж обыкновенный, полоз узорчатый. Три первых – ядовиты, а два последних – нет. Причем с щитомордником можно встретиться лишь в предгорьях, а с гадюкой степной – в степи, соответственно, а гадюка обыкновенная чаще обитает вблизи водоемов. Кстати, гадюки и ужи очень любят воду, поэтому их можно встретить и во время купания в реке.

По данным алтайских спасателей, из-за жары змеи ищут места, более комфортные для обитания: густые заросли травы и кустов, камни, наваленную в кучу траву и садовый мусор. Рептилии нападают на человека, если их потревожат. Гуляя по лесу, всегда нужно быть максимально осторожным и внимательным. Чтобы избежать встречи со змеей на огородах и дачных участках, следует чаще скашивать траву, а также избавиться от садового хлама и мусора.

Виктор Петров добавил, что из-за жары дневная активность змей заметно снижается. Плюс ко всему, у них проявляются особенности, не характерные для данного класса. В частности, речь идет об агрессии.

- Действительно, в жару змеи стараются спрятаться. Но если встретили её, то лучше не подходить. Ядовитую от не ядовитой вы, в любом случае, не отличите, так как внешних признаков отличия нет. Желтые пятна на ужах, про которые часто говорят, не всегда проявляются, - говорит эксперт.

Другой вопрос – если атаки избежать не удалось и вас укусили. Тогда вам в срочном порядке необходимо обратиться за медицинской помощью: если проживаете в селе – в районную больницу, в городе – в ближайший травмпункт.

В алтайском минздраве заверили корреспондента, что все медучреждения края оснащены достаточным количеством вакцин против яда пресмыкающихся.

Подсказка КП

Что нельзя делать, если вас укусила змея:

- Накладывать на пораженную конечность жгут;

- Прижигать место укуса;

- Обкалывать место укуса раствором марганцовки;

- Делать разрезы;

- Употреблять алкоголь.

В заключение каждому из жителей края можно посоветовать смотреть под ноги.

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