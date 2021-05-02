Подъем уровня воды в реке Песчаная продолжается в Алтайском крае

Вода продолжает подниматься Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские синоптики предупреждают о грядущем повышении уровня воды в реке Песчаная в районе села Точильное Смоленского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Возможно подтопление прибрежных территорий населенного пункта, - отмечают в ведомстве.

Прежде чем стихия настигнет жилые дома, жителям попадающим в зону возможного подтопления следует подготовиться к возможной эвакуации. Перед этим необходимо отключить газ, свет и воду, ценные вещи, мебель и технику стоит поднять на верхние этажи или чердак, окна, двери надо закрыть или даже забить досками.

Если имеются дрова и иные предметы, которые при заходе воды могут уплыть, следует перенести в закрытое помещение. Животных надо перегнать на возвышенности, а собак отвязать. С собой рекомендуется брать ценности, документы и небольшой запас продуктов.

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