Паводок в Алтайском крае-2021: подтопление домов и перекрытие дорог

Подтопления зафиксированы в пяти муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Паводок-2021 продолжается в Алтайском крае: уже подтопило жилые дома и приусадебные участки. В регионе ограничили движение на некоторых участках дорог.

В зоне риска

– По последним данным, на территории Алтайского края зафиксированы подтопления в 5 муниципальных образованиях, в трех населенных пунктах. Всего подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок, 6 участков местных автодорог, – пояснили в региональном управлении МЧС.

В Красногорском районе, где уже подтопило жилые дома и приусадебные участки, привели в готовность пункт временного размещения для эвакуации в случае необходимости. Провели подворовый обход, раздали памятки. Также организовали круглосуточный мониторинг уровней воды в реках района.

Паводок на Алтае-2021 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Представители местных администраций регулярно представляют информацию о ситуации. Для контроля паводковой обстановки с воздуха в село Красногорское прибыла оперативная группа регионального управления МЧС , оснащенная беспилотной авиасистемой. Также организовано дежурство группы спасателей Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае (5 человек, 2 единицы техники), оперативной группы местного гарнизона и районной администрации, – добавили в ведомстве.

По информации синоптиков алтайского Гидрометцентра, в ближайшие двое суток продолжится подъем уровней реки Чумыш в районе села Ельцовка и в районе Заринска, а также реки Чапша в районе села Красногорское.

Перекрытие дорог

Утром 1 мая вода затопила еще один участок трассы в Алтайском крае. Временно ограничили движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Н-4107«Солоновка - Красный городок» в Залесовском районе (с 4 км.+000м по 4 км.+100 м), отметили в ГИБДД региона.

В Алтайском крае остаются перекрытыми еще несколько участков дорог:

Маяк-Красные Орлы-Чайное с 23 по 28 км в связи с резким подъемом уровня воды в реке. Сосновка. На месте перелив глубиной 0,5 м.

– К-12-Туманово-Новая Жизнь с 37 по 38 км размыв земляного полотна.

– Подъезд к селу Тележиха с 7 по 12 км ограничено движение для легкового транспорта.

– Трасса Чарышское-Малый Бащелак-Большой Бащелак-Тальменка-Солонешное с 55 по 72 км в связи с переливом через дорогу.

– Залесово - Борисово – Никольский. Здесь Произошел резкий подъем уровня реки Татарка, образовался перелив через дорогу.

– Алейск – Безголосово –К-13 в Алейском районе

– Красногорское - Карагайка – Ивановка

Паводок на Алтае-2021 Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов: дежурныи КГКУ «Алтаи автодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169; дежурныи ФКУ Упрдор «Алтаи »: (3852) 63-14-59; дежурныи службы МЧС: (3852) 20-26-10; дежурныи УГИБДД: (3852) 39-35-86, – добавили в минтрансе региона.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что соседняя Республике Алтай ощутила на себе первую волну паводка 2021 года. В пятницу, 30 апреля, в регионе резко ухудшилась обстановка. В результате разбушевавшейся стихии отрезанными от райцентра оказались некоторые населенные пункты. Подробнее об этмо можно прочитать здесь.

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