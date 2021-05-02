Жительница Заринска самостоятельно заменила дверь, которую по ошибке «вынесли» омоновцы

Сотрудники ОМОНа выломали дверь в чужую квартиру Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Заринска Светлана, которой утром 14 апреля сотрудники ОМОНа по ошибке выломали дверь в квартиру, установила новую за свой счет, пишет издание «Наш город Заринск».

- Светлана обратилась в Следственный комитет. Дверь ей пришлось заменить самостоятельно, и теперь она надеется получить компенсацию, - сообщает источник информации.

По словам представителей регионального СУСКа, в данный момент продолжается проверка по факту инцидента. В общей сложности она продлится 30 дней. Таким образом и так понятно, что во время проверки никто бы семье не стал возмещать убытки. А меж тем, новая дверь с установкой обошлась почти в 27 тысяч рублей.

Напомним, сотрудники ОМОНа выломали дверь горожанки, так как намеревались провести обыск. Но оказалось, что правоохранительные органы интересовались предыдущей хозяйкой квартиры. Пока сложно сказать, кто ответит за ошибку.

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