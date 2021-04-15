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Происшествия15 апреля 2021 8:44

Дочь начала плакать: омоновцы по ошибке выломали дверь жительнице Заринска

Они искали женщину, которая уже семь лет не проживает по адресу
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Когда стало ясно, что дверью они ошиблись, силовики поспешили удалиться

Когда стало ясно, что дверью они ошиблись, силовики поспешили удалиться

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сломанная дверь и сильнейший стресс – таким запомнится жительнице Заринска «доброе» утро 14 апреля. Около семи утра в дверь постучали силовики, но, как оказалось, по ошибке.

О происшествии рассказали в группе газеты «Наш город Заринск». Услышав стук, горожанка по имени Светлана спросила, кто пришел. Незваные гости представились полицейскими и приказали открыть дверь для проведения обыска.

- Понимая, что никакого обыска у нее быть не может, так как девушка ничем криминальным не занимается, Света позвонила в дежурную часть. За дверью настаивали на том, чтобы дверь немедленно открыли, - пишут в группе.

Пока в дверь колотили, Светлана пыталась связаться с правоохранителями из отдела. В этот момент в доме находились двое несовершеннолетних детей женщины – 16-летний сын и девятилетняя дочь, которая начала плакать.

Полиция все же приехала на вызов, только было уже поздно – люди в масках с помощью болгарки срезали дверь и ворвались в квартиру. Как оказалось, им выдали ордер на обыск жилища, в котором уже как семь лет не живет нужный им человек. Когда стало ясно, что дверью они немножко ошиблись, правоохранители поспешили удалиться с глаз напуганной семьи.

- Заринские полицейские взяли объяснение со Светланы, составили протокол осмотра и пообещали, что компенсируют установку новой двери. Чем закончится эта история, нам предстоит узнать, - добавили в издании.

Напомним, в августе 2018 года в Барнауле произошла похожая история. Тогда группа захвата «постучалась» в окно женщины с маленькой дочерью, перепуганная горожанка сначала подумала, что её пришли ограбить. Она даже попыталась дать отпор силовикам, из-за чего сильно поранила руку.

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