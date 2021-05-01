На Алтае выпал снег

Снег на Алтае 1 мая. Скриншот с видео в группе "Инцидент Барнаул".

В субботу, 1 мая, несколько автомобилей попали в пробку перед Семинским перевалом в Республике Алтай. Причиной стал снег, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– Все тот же Горный, немного снежно, перед Семинским все стоит, подняться в гору вероятно смог не каждый. Такое вот сегодня 1 мая на Семинском перевале, – сообщил один из пользователей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ближайшие дни похолодает и в Алтайском крае. В ночь на 2 мая при смещении холодного фронта по восточным предгорным районам осадки даже могут перейти в мокрый снег. Местами возможно появление временного снежного покрова. Ночью столбик термометра опустится до отметок -3...+2 градуса.