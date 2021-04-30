Погода на майские праздники 2021 в Алтайском крае: похолодание до -3 градусов

Погода в Алтайском крае с 1 по 3 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро в регионе похолодает: синоптики рассказали о погоде на майские праздники 2021 в Алтайском крае. Причина изменений в том в том, что в ближайшие сутки районы будут находиться в зоне прохождения холодного фронта.

Как рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, в ночь на 1 мая в крае будет 0...+5 градусов, а в ночь на второе столбик термометра опустится до отметок -3...+2 градуса. При этом днем будет гораздо теплее: +13...+18 градусов. Однако из-за холодного фронта усилится и ветер: возможны порывы до 8-13 м/с, местами до 17- 22 м/с.

Кроме того, днем 1 мая на большей части региона пройдут дожди. А уже в ночь на 2 мая при смещении холодного фронта по восточным предгорным районам осадки даже могут перейти в мокрый снег. Местами возможно появление временного снежного покрова.

После незначительного похолодания в Алтайском крае станет теплее. Температура воздуха будет повышаться с каждым днем вплоть до 6 мая. Так уже днем третьего обещают +17...+22 градуса, а местами в западных и южных районах до +27 градусов.

Согласно данным предварительного прогноза, 7 мая из-за холодного фронта температура воздуха в крае снизится, но уже к 9 мая в регионе вновь потеплеет.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 1 по 3 мая

Суббота, 1 мая

Ночью в регионе будет 0...+5 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +10...+15 градусов. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами грозы. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют +2...+4 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +12...+14 градусов. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.

Воскресенье, 2 мая

Ночью в регионе будет -3...+2 градуса. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие, в предгорьях местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные и утренние часы возможно появление временного снежного покрова. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +13...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют -1...+1 градус. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Понедельник, 3 мая

Ночью в регионе будет -1...+4 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +17...+22 градуса, местами в западных и южных районах до +27 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью прогнозируют 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.

Днем в Барнауле ожидается +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие дорог на 1 мая 2021 года в Барнауле: схема движения транспорта во время майских праздников

Госавтоинспекция сообщила о перекрытии дорог 1 мая 2021 года в Барнауле (подробнее)